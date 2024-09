Meteo Cesena, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno fino a mezzanotte, con una temperatura di +20,9°C e una leggera brezza. Dall’1:00, il cielo diventerà coperto, con una temperatura di +21,2°C e un vento che raggiungerà 15,3 km/h. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà, con temperature fino a +24,8°C. Nel pomeriggio, si prevede un cielo completamente coperto e temperature che toccheranno 26,4°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature di +19,3°C e una leggera brezza. Domenica inizierà con piogge leggere e temperature di +13,8°C, ma migliorerà nel pomeriggio, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con un cielo sereno fino alle ore 00:00, con una temperatura di +20,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest a 11,7 km/h. Tuttavia, a partire dall’1:00, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura che salirà leggermente a +21,2°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 15,3 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 70%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Alle 06:00, la temperatura sarà di +22,2°C con una copertura nuvolosa dell’80%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest a una velocità di 18,2 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà a +24,8°C, ma la nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 87%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 16%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature che toccheranno i 26,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento si farà sentire con una velocità di 21,8 km/h. Le probabilità di pioggia aumenteranno fino al 29%. A partire dalle 16:00, la temperatura inizierà a scendere, attestandosi a 23,6°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo i 20,9°C alle 21:00. Il vento si attenuerà a 11,2 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Sabato 28 Settembre

Nella notte di Sabato 28 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di +19,3°C. Il vento soffierà da Sud-Ovest a una velocità di 14,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%. A partire dall’1:00, le condizioni rimarranno stabili, con una temperatura costante di +19,3°C e una leggera brezza.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse. Alle 07:00, la temperatura sarà di +18,9°C e la copertura nuvolosa scenderà al 32%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 18,7 km/h. Alle 10:00, la temperatura si attesterà a 17,9°C con una copertura nuvolosa dell’83%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 6%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Alle 13:00, la temperatura salirà a 22,2°C, con una copertura nuvolosa del 13%. Il vento continuerà a soffiare a una velocità di 25,5 km/h. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 20,7°C, ma le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà a 14,6°C alle 21:00. Il vento si attenuerà a 9,1 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 80%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera. Alle 00:00, la temperatura sarà di +13,8°C e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a 9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,23 mm. L’umidità sarà alta, attorno all’87%. A partire dall’1:00, la pioggia continuerà, con una temperatura che salirà leggermente a +14,3°C.

Durante la mattina, la pioggia leggera persisterà fino alle 08:00, quando la temperatura raggiungerà 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 27% e il vento si intensificherà a 18,8 km/h. Alle 09:00, le condizioni miglioreranno, con poche nuvole e una temperatura di 17,7°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 13:00, la temperatura salirà a 18,6°C con una copertura nuvolosa dell’8%. Il vento si attenuerà a 17,1 km/h. Le probabilità di pioggia saranno assenti, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 13,2°C e il vento sarà leggero, a 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Cesena si presenterà con un Venerdì nuvoloso e un Sabato che offrirà momenti di bel tempo, mentre la Domenica inizierà con piogge leggere per poi migliorare nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato e Domenica pomeriggio per godere di condizioni meteorologiche favorevoli.

