Meteo Cesenatico, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le condizioni meteo di Cesenatico per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 21°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. I venti soffieranno da direzioni variabili, con velocità comprese tra 5,5 km/h e 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto. La mattina inizierà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà con sé temperature in lieve diminuzione, che scenderanno a circa 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a mantenere una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una continua presenza di nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni e temperature più calde.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 5.5 O max 5.9 Ponente 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 8.6 O max 8.4 Ponente 77 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 7.6 O max 7.9 Ponente 75 % 1019 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.5 NNO max 4 Maestrale 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 6.4 ENE max 5.2 Grecale 61 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 10 % 10 ESE max 10.1 Scirocco 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 12 % 10.4 SE max 12.1 Scirocco 70 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 7.6 SSE max 8.6 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:02

