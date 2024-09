Meteo Cesenatico, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Domenica 29 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un clima che tenderà a migliorare nel pomeriggio. La giornata si concluderà con un cielo prevalentemente sereno, rendendo la sera particolarmente piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo saranno influenzate da pioggia moderata che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento che soffierà da Nord Est a 25,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 84%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento. Le piogge si trasformeranno in cielo coperto e successivamente in poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della mattinata. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, ma con intensità ridotta, attorno ai 16 km/h. L’umidità scenderà, portandosi intorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 18,9°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. Il vento sarà leggero, con velocità che non supererà i 14,7 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 54%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si manterrà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. Il vento sarà debole, con intensità di circa 6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 57%. Questo permetterà di godere di una serata tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico di Domenica 29 Settembre evidenziano un netto miglioramento rispetto alla notte e alla mattina, con un clima che si presenterà favorevole nel pomeriggio e nella sera. Per i prossimi giorni, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni, rendendo l’inizio della settimana particolarmente piacevole per residenti e turisti.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +15.6° 1.34 mm 13.6 N max 26.5 Tramontana 83 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +15.8° 0.36 mm 30.7 NE max 45.2 Grecale 70 % 1021 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 64 % 16.6 NE max 26.6 Grecale 62 % 1022 hPa 9 poche nuvole +18.6° perc. +17.9° Assenti 22.8 E max 24.1 Levante 52 % 1024 hPa 12 poche nuvole +18.9° perc. +18.1° Assenti 16.2 E max 16.3 Levante 50 % 1024 hPa 15 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 14.7 ESE max 14.5 Scirocco 54 % 1024 hPa 18 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 6 SE max 8.8 Scirocco 55 % 1025 hPa 21 poche nuvole +16.2° perc. +15.3° Assenti 6.3 SE max 10.7 Scirocco 57 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:49

