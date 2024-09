Meteo Cesenatico, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cesenatico per Martedì 17 Settembre si preannunciano caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica. Durante la giornata, si registreranno precipitazioni di intensità variabile, con una predominanza di pioggia leggera e moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 18,7°C in serata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%. I venti, prevalentemente provenienti da est-nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 41,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata. La temperatura si attesterà intorno ai 16,2°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’82%. I venti soffieranno a una velocità di 1,3 km/h, aumentando gradualmente fino a 30,5 km/h nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1,67 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 17,2°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità comprese tra 34,5 km/h e 36,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando circa 0,79 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con una diminuzione dell’intensità della pioggia, che si presenterà moderata. Le temperature potrebbero raggiungere i 17,7°C, mentre i venti si stabilizzeranno attorno ai 22 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. I venti si presenteranno freschi, con velocità che varieranno tra 29,2 km/h e 31,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e le precipitazioni continueranno a cadere, seppur con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.2° perc. +16° 1.67 mm 1.3 ESE max 3.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.7 mm 21.9 ENE max 27.7 Grecale 74 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.87 mm 31.6 ENE max 38.4 Grecale 73 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.38 mm 36.4 ENE max 42 Grecale 72 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17.1° perc. +16.9° 1.66 mm 27.8 ENE max 33 Grecale 77 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.98 mm 15.9 E max 21.5 Levante 77 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.81 mm 26.7 ENE max 36.3 Grecale 75 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.25 mm 30.9 ENE max 39.2 Grecale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:12

