Meteo Cesenatico, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Cesenatico di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 76%. La velocità del vento varierà tra i 15 e i 23 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. Le previsioni del tempo suggeriscono che le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine leggera, con accumuli che non supereranno i 3 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Il vento sarà più debole, con velocità che scenderanno a circa 3 km/h, rendendo l’aria più stagnante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, e l’umidità raggiungerà il 90%. La situazione meteo rimarrà instabile, con venti deboli provenienti da ovest-nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori piogge, anche se con intensità variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.2° perc. +18.1° 1.07 mm 23.7 ENE max 30.9 Grecale 76 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +17.3° perc. +17.3° 1.47 mm 17.9 E max 23.9 Levante 84 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +17.5° perc. +17.5° 1.79 mm 17.9 NE max 26.4 Grecale 83 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 2.43 mm 11.3 NE max 18.5 Grecale 88 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.73 mm 6.2 NE max 13.1 Grecale 81 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.4 mm 1.9 NE max 11.5 Grecale 82 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.15 mm 7.2 O max 10.3 Ponente 83 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +16° perc. +16.1° 1.05 mm 7.4 ONO max 16.8 Maestrale 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:10

