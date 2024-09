Meteo Cesenatico, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, la situazione si presenterà già compromessa da piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della mattinata. I venti, prevalentemente da Nord Ovest, si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e si registreranno piogge leggere, con una velocità del vento di circa 11,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 11%, ma non si prevederanno accumuli significativi.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. La temperatura scenderà fino a 12°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 37,1 km/h. Le piogge moderate porteranno a accumuli significativi, con valori che potrebbero superare i 4 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno al 86%.

Nel pomeriggio, il maltempo continuerà a imperversare, con piogge forti che si protrarranno fino a sera. La temperatura percepita sarà di circa 11,7°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 28,8 km/h. I valori di pioggia accumulata potranno arrivare a 5 mm, rendendo la giornata particolarmente umida e sgradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma continueranno a essere presenti, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 10 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori che potrebbero oscillare attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge significative e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.19 mm 13.4 ONO max 16.5 Maestrale 75 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.22 mm 27.5 NO max 29.9 Maestrale 77 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +13° perc. +12.7° 2.46 mm 36.3 NO max 45.8 Maestrale 92 % 1007 hPa 10 forte pioggia +12.8° perc. +12.5° 4.26 mm 29.7 NO max 40.4 Maestrale 92 % 1009 hPa 13 forte pioggia +12.4° perc. +12° 5.35 mm 18 NO max 28.8 Maestrale 91 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +12.5° perc. +12.1° 2.54 mm 15.9 NO max 25.2 Maestrale 87 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +12° perc. +11.7° 1.19 mm 12.6 OSO max 14.4 Libeccio 90 % 1014 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 64 % 10.7 OSO max 13.3 Libeccio 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:19

