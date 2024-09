Meteo Chieti, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Sabato 14 Settembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà alta, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Il pomeriggio presenterà un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +13,7°C e una percezione termica di +12,7°C. La velocità del vento sarà di 19,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 74%. Con il passare delle ore, la situazione meteo subirà lievi variazioni: alle 01:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +13,3°C. La probabilità di pioggia si ridurrà al 30%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, con temperature che varieranno da +13,6°C alle 06:00 a +19,7°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,5 km/h e 17,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 18,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà l’81%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge significative, con probabilità di precipitazioni che si attesterà sotto il 5%.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si aggireranno attorno ai 15°C e la velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima piuttosto tranquillo. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 74 % 19.7 ONO max 29.6 Maestrale 63 % 1012 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +11.5° prob. 38 % 9.9 O max 14.2 Ponente 62 % 1012 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +12.5° prob. 26 % 8.5 OSO max 12.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 9 nubi sparse +17.9° perc. +16.7° prob. 18 % 15.3 NNO max 22.5 Maestrale 39 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +18.6° prob. 12 % 17.6 N max 19.4 Tramontana 34 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +17.6° Assenti 21.6 N max 22.1 Tramontana 39 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 8.8 NO max 12.6 Maestrale 50 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.1° prob. 1 % 12.3 ONO max 19.9 Maestrale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:10

