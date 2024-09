Meteo Cinisello Balsamo, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Cinisello Balsamo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante, con umidità che oscillerà tra il 62% e il 77%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà leggermente con l’arrivo delle prime ore del giorno. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C entro le ore centrali. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 71%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno variazioni significative rispetto alla mattina. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi tra il 2% e il 8%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. I venti, sempre leggeri, non influenzeranno in modo significativo il comfort termico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto tranquilla. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 4.8 ENE max 11.2 Grecale 75 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° Assenti 4.9 NE max 7.4 Grecale 77 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.5 ENE max 5.3 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 4.6 ESE max 6 Scirocco 65 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° prob. 1 % 6.4 SE max 6.6 Scirocco 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 3 % 6.3 ESE max 7.7 Scirocco 66 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 5 % 4.4 ENE max 8.5 Grecale 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 3 % 2.9 ENE max 7.1 Grecale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

