Meteo Cinisello Balsamo, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, si registrerà una pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%, e il vento si presenterà con una velocità di 5,2 km/h proveniente da Est-Nord Est. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si assisterà a una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 2,2 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,3 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile. Si prevede che la pioggia leggera persista, con temperature che si manterranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento sarà molto debole, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni potrebbero aumentare leggermente, portando a un accumulo di circa 0,35 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e il vento si presenterà con una leggera intensità, mantenendosi attorno ai 3 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,21 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Giovedì e Venerdì si prevede una continuazione di condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature che varieranno tra i 15°C e i 20°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cinisello Balsamo

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.11 mm 5.2 ENE max 13 Grecale 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° prob. 4 % 3.1 NE max 4.4 Grecale 86 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 2.2 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.12 mm 3.3 E max 5.9 Levante 82 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.33 mm 1.2 SSE max 2.8 Scirocco 68 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 50 % 1.9 OSO max 3.3 Libeccio 64 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.38 mm 0.9 ESE max 2.3 Scirocco 80 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.19 mm 2.5 SE max 4.4 Scirocco 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

