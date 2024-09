Meteo Comacchio, le previsioni per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa in aumento, passando dal 38% al 79%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che varieranno da +19,1°C a +22,3°C e un aumento della velocità del vento fino a 15,1 km/h. Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà +22,2°C e la probabilità di pioggia salirà al 30%. In serata, si prevedono piogge leggere con accumuli di 1,08 mm. Martedì, le piogge continueranno con temperature intorno ai +19°C e un’umidità elevata. Mercoledì e Giovedì, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno sui +23°C e venti sostenuti.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà dal 38% al 79%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita di +18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,4 km/h e 2,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Ovest e Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%. Non si prevederanno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che varieranno da +19,1°C a +22,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,1 km/h con raffiche fino a 13,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 66%. Non si registreranno piogge durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima di +22,2°C. La velocità del vento si manterrà sui 16,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 30% verso le 16:00. L’umidità si attesterà intorno al 69%.

In serata, si verificheranno piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a circa +20,5°C e la velocità del vento potrà raggiungere i 29,1 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli di 1,08 mm di pioggia. L’umidità salirà fino all’81%.

Martedì 24 Settembre

Durante la notte di Martedì 24 Settembre, si prevederanno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 16,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%.

Nella mattina, le piogge continueranno, con temperature che varieranno da +18,2°C a +20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 90%. La velocità del vento si manterrà sui 12 km/h, con raffiche fino a 17,1 km/h. Non si prevedono pause significative nelle precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno un massimo di 23,6°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 24,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 24%.

In serata, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che scenderanno a +19,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai +18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 11,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +22,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,3°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 11 km/h. Non si registreranno piogge, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta.

In serata, il cielo sarà ancora coperto e le temperature scenderanno a +19,3°C. La velocità del vento si manterrà sui 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai +18,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 18,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +21,8°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 25,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che raggiungeranno i 23,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 23,3 km/h. Non si registreranno piogge.

In serata, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a +19,3°C. La velocità del vento si manterrà sui 21 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un clima variabile, con predominanza di nuvole e piogge, specialmente all’inizio della settimana. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per eventuali attività all’aperto.

