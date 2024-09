Meteo Comiso, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Comiso si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 21,2°C e i 27,4°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-70%.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di 21,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che la mattinata avanza, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i 26,1°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 in poi, il cielo continuerà ad essere sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa, che comunque non dovrebbe portare a precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,4°C alle 12:00.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità leggermente inferiore rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Comiso per Martedì 10 Settembre indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni meteo stabili e senza precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 23.5 ONO max 37.2 Maestrale 69 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.2° Assenti 19.4 ONO max 32.7 Maestrale 75 % 1008 hPa 7 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 17.9 NO max 25.1 Maestrale 61 % 1009 hPa 10 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 24.3 O max 24.6 Ponente 51 % 1009 hPa 13 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 30.8 O max 30.4 Ponente 52 % 1007 hPa 16 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 28.3 O max 33.3 Ponente 59 % 1006 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 14.1 NNO max 25.9 Maestrale 63 % 1008 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 8.2 NNO max 9.7 Maestrale 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:12

