Meteo Comiso, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Comiso di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature e una leggera variabilità del vento. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni.

Nel corso della mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 25°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, si registreranno anche delle piogge leggere nelle prime ore, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 27%. Il vento si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra i 24 km/h e i 31 km/h, proveniente sempre da Ovest.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e le temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 36 km/h.

La sera di Venerdì 13 Settembre si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 20°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà fresco, con velocità che si attesteranno tra i 21 km/h e i 27 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comiso mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può riservare sorprese. Si consiglia di godere della giornata di Venerdì, approfittando delle condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° Assenti 16.1 O max 31.3 Ponente 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 14.1 ONO max 30.9 Maestrale 84 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 2 % 19.9 O max 39.8 Ponente 75 % 1013 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° prob. 27 % 31.5 O max 43.5 Ponente 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 21 % 34.1 O max 42.4 Ponente 49 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25° perc. +24.9° Assenti 36.4 O max 44.2 Ponente 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 32.5 ONO max 44.3 Maestrale 58 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 24.3 ONO max 36.4 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

