Meteo Comiso, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 21,2°C. La velocità del vento sarà di 14,2 km/h da Ovest-Sud Ovest. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con temperature tra 21,3°C e 23,7°C e un’umidità attorno al 76%. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature massime di 24°C. Sabato, cielo poco nuvoloso in nottata, ma copertura al 100% entro il pomeriggio. Domenica, cielo coperto con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e temperature attorno ai 24,2°C.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,2°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento sarà di 14,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 26,1 km/h, creando una brezza vivace. Le precipitazioni saranno di 0,9 mm, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno da 21,3°C a 23,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra 10,2 km/h e 12,6 km/h. Le precipitazioni totali nella mattinata si attesteranno attorno ai 2,5 mm, mentre l’umidità si manterrà tra il 71% e il 76%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, con una copertura nuvolosa che scenderà al 34%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 24°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,4 km/h, mentre le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si manterrà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19,9°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 4,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 75%, con una pressione atmosferica che aumenterà fino a 1018 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 77%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature varieranno da 21,9°C a 25,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,5 km/h nel tardo mattino. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà tra il 57% e il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 24,4°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 12,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

La sera di Sabato si presenterà con cielo coperto e temperature in calo fino a 20,4°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,5 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’80%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Est-Nord Est, senza precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che varieranno da 21,9°C a 25,5°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,5 km/h e 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà tra il 63% e il 81%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento delle probabilità di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 24,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14,7 km/h. Le precipitazioni previste saranno di circa 0,24 mm, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature in calo fino a 20°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4,8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

In conclusione, il fine settimana a Comiso si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da pioggia leggera, un Sabato prevalentemente nuvoloso e una Domenica che porterà con sé qualche pioggia leggera nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Domenica, quando si prevede un aumento delle precipitazioni.

