Meteo Como, le previsioni per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 3% e un’umidità del 79%.

Proseguendo nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature varieranno da 16,8°C a 18°C, con una temperatura percepita che rimarrà pressoché invariata. La velocità del vento sarà piuttosto bassa, oscillando tra 1,3 km/h e 2,6 km/h, sempre da direzione variabile. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si attesteranno tra 0,11 mm e 0,48 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 17,1°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 8,4 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con valori che raggiungeranno i 0,97 mm.

Infine, la sera porterà con sé forti piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con valori che supereranno i 10 mm. L’umidità salirà fino al 98%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Martedì 24 Settembre

Durante la notte di Martedì 24 Settembre, si prevede un inizio con pioggia moderata. Le temperature scenderanno a 15,1°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 9,3 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 1,72 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera. Le temperature si attesteranno tra 14,9°C e 16,6°C, con una temperatura percepita che rimarrà simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,9 km/h e 5,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,88 mm.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20,9°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 6,3 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con una probabilità di pioggia del 20%.

La sera porterà un cielo con poche nuvole. Le temperature scenderanno a 14,3°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,9°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 6 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il meteo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 6,1 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità con pioggia leggera prevista. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e le precipitazioni saranno moderate, con valori che raggiungeranno i 0,89 mm.

La sera porterà un cielo nuvoloso con temperature che scenderanno a 16,2°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, e le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli minimi.

Giovedì 26 Settembre

Durante la notte di Giovedì 26 Settembre, si prevede pioggia leggera con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 2,8 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,19 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cielo coperto. Le temperature scenderanno a 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà instabile con pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,1°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h, e le precipitazioni saranno contenute.

La sera porterà un cielo nuvoloso con temperature che scenderanno a 15,6°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h, e le precipitazioni continueranno a essere leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da piogge abbondanti e temperature relativamente fresche. Con il passare dei giorni, si prevede un miglioramento temporaneo del meteo, ma le piogge potrebbero tornare a farsi sentire. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

