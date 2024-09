Meteo Conversano, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Conversano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno minimi intorno ai 16,3°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità vivace, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 53% e il 56%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore più tarde. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa che non influenzerà significativamente le condizioni generali. La ventilazione si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 12,9 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. La ventilazione sarà debole, con bava di vento che non supererà i 4 km/h. L’umidità si manterrà costante attorno al 64%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di Ottobre all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 18.6 NO max 29.6 Maestrale 59 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 18.1 NO max 30.4 Maestrale 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 21.2 NO max 28.6 Maestrale 64 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 20.3 NNO max 22.2 Maestrale 56 % 1017 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 18.5 NNO max 19.7 Maestrale 53 % 1015 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 12.9 N max 14.3 Tramontana 61 % 1015 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 2.3 N max 4 Tramontana 64 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 1.7 SO max 3.1 Libeccio 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:28

