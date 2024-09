Meteo Copertino, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Copertino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a una mattina prevalentemente serena, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di +22°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 52%, ma non si prevedono piogge significative. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C. La copertura nuvolosa varierà, ma rimarrà prevalentemente bassa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 24°C intorno alle 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 6%, e l’umidità si attesterà attorno al 50%. Questo clima favorevole accompagnerà gli abitanti di Copertino fino all’ora di pranzo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 8 e i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62% verso le 17:00. Questo clima nuvoloso persisterà fino alla sera, quando le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino nei prossimi giorni mostrano una tendenza verso un clima variabile. Giovedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, rendendo le giornate ancora piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.9° perc. +22° prob. 33 % 9.4 SO max 12.7 Libeccio 72 % 1015 hPa 4 poche nuvole +20.6° perc. +20.4° prob. 24 % 7.6 O max 10.3 Ponente 66 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° prob. 6 % 3.8 NNO max 6.4 Maestrale 55 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 7 % 9 OSO max 10.8 Libeccio 42 % 1017 hPa 13 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 11.6 OSO max 11.8 Libeccio 47 % 1016 hPa 16 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 9.5 SSO max 11.5 Libeccio 54 % 1016 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 10.2 SSE max 16.2 Scirocco 68 % 1017 hPa 22 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 7.9 S max 8.7 Ostro 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:35

