Meteo Copertino, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Copertino indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 32,3 km/h durante la notte.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 85% e una temperatura di 21,6°C. La velocità del vento sarà di 23 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 32,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 17%, ma non si prevedono piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C alle 7:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 1% e i venti continueranno a soffiare da Nord Ovest con una velocità di circa 20 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno all’1%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente, con un incremento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 83% alle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C, mentre i venti si faranno più intensi, con velocità che toccheranno i 28 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 24%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 19,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest con una velocità di circa 15 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 7%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni mostrano un trend di variabilità. Dopo una giornata di Sabato con un clima misto, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° prob. 17 % 20.6 NO max 27.4 Maestrale 53 % 1008 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° prob. 14 % 17.5 NO max 28.9 Maestrale 60 % 1009 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +19° prob. 1 % 20.6 NO max 31.1 Maestrale 50 % 1010 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.1° prob. 1 % 19.8 NO max 25.1 Maestrale 34 % 1011 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.4° prob. 19 % 18.3 NNO max 21.7 Maestrale 38 % 1011 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +19.8° prob. 24 % 23.6 N max 25.5 Tramontana 46 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° prob. 7 % 13.3 NNO max 20.7 Maestrale 48 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.3° prob. 3 % 15.8 NO max 25.6 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 18:53

