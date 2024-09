Meteo Copertino, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un’atmosfera piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare senza ostacoli, portando le temperature a salire rapidamente. Si prevede che alle 08:00 la temperatura raggiunga i 26,3°C, per poi arrivare a 28,7°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 e i 19 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che toccheranno il picco massimo di 28,8°C alle 12:00. Le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 46-58%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che potrà raggiungere i 20 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre all’insegna del sole e delle temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.1° Assenti 10.3 SSE max 12.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 10.5 SSE max 13.3 Scirocco 77 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 13.8 SSE max 17.7 Scirocco 66 % 1013 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +28.4° Assenti 16.3 S max 16.1 Ostro 46 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +28.9° Assenti 19.9 S max 18.8 Ostro 47 % 1012 hPa 16 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.2 SSE max 21.4 Scirocco 58 % 1012 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° Assenti 12.1 S max 20.6 Ostro 73 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 10.8 S max 15.6 Ostro 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:31

