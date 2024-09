Meteo Corato, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature attorno ai 21,7°C durante la notte. La mattina, le temperature saliranno fino a 27,9°C, mantenendo una brezza leggera. Nel pomeriggio, il clima rimarrà caldo con punte di 28,4°C e umidità al 43%. La sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo a 23,1°C. Sabato 28 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 29°C in mattinata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Domenica 29 Settembre, si prevede un cambiamento con piogge leggere e temperature in diminuzione, scendendo a 19°C nel pomeriggio.

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,7°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di circa 10,1 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Questa condizione di stabilità continuerà fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno fino a 27,9°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 27,7°C. La velocità del vento varierà tra 2 km/h e 4,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 41%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno i 28,4°C alle 13:00 e alle 14:00. La brezza continuerà a soffiare da Est, con velocità comprese tra 4,8 km/h e 3,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che scenderanno fino a 23,1°C alle 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità salirà fino al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Sabato 28 Settembre

Nella notte di Sabato 28 Settembre, il cielo sarà inizialmente sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,8°C, con una temperatura percepita di 22,7°C. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 29°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 28,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 39%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 68% alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 28,4°C, mentre la velocità del vento aumenterà, toccando i 16,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in calo, che scenderanno fino a 20,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 24,6 km/h. L’umidità salirà fino al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Domenica 29 Settembre

Durante la notte di Domenica 29 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà di circa 25,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 38,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con pioggia leggera prevista tra le 07:00 e le 09:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi elevata, raggiungendo i 29,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 19°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, toccando i 41,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 36 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Corato si preannuncia variabile. Venerdì e Sabato offriranno condizioni prevalentemente serene e calde, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere e un abbassamento delle temperature, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato e la preparazione per eventuali acquazzoni.

