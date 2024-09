Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di circa 22,1°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un ritorno della pioggia leggera, accompagnata da un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 18,1 km/h da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, attorno al 36%.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 45% a 42%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,58 mm.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il massimo di 22,1°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 20,7°C alle 15:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, e il vento si presenterà moderato, con velocità attorno ai 5 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e il ritorno della pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C alle 20:00, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 41%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 73%, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da piogge e schiarite, si prevede un miglioramento generale per Domenica, con temperature più elevate e cieli sereni. Tuttavia, a partire da Lunedì, ci sarà un nuovo abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo un ritorno a condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 36 % 18.1 O max 38.2 Ponente 76 % 1009 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 47 % 9.1 OSO max 24.3 Libeccio 76 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.22 mm 3.2 O max 14.3 Ponente 72 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.58 mm 4.3 O max 17.9 Ponente 66 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +21.3° 0.16 mm 4.5 O max 22.5 Ponente 51 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.1° prob. 43 % 3.7 NO max 16.2 Maestrale 49 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.15 mm 5.2 ENE max 11.2 Grecale 68 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 33 % 2.5 SO max 4 Libeccio 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:59

