Meteo Cormano, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un possibile passaggio di pioggia leggera in serata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, accompagnato da nuvolosità persistente. La sera si prevede più umida, con la possibilità di leggere precipitazioni.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 15,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura subirà leggermente, raggiungendo 15,2°C alle 01:00.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un incremento della temperatura, che toccherà i 22,9°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 7,8 km/h, provenienti principalmente da Sud-Ovest e Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso delle ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una direzione prevalentemente da Sud-Est. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 57%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 20:00. La temperatura scenderà a 17,4°C, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 72%. I venti continueranno a essere leggeri, ma la sensazione di umidità aumenterà, con valori che toccheranno il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della probabilità di piogge e temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore serali, quando le precipitazioni potrebbero diventare più intense. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, rendendo opportuno prepararsi a una settimana di tempo variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 6.2 ONO max 12.6 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.8 NO max 17.6 Maestrale 70 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 5.2 NO max 13.1 Maestrale 68 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.1 SO max 3.5 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.3° Assenti 7.8 SSE max 11.3 Scirocco 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 19 % 6.2 SE max 15 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.5° prob. 15 % 5.3 NE max 6.8 Grecale 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 9 % 7 NNE max 11.1 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

