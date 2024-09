Meteo Cormano, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio ci si aspetta un miglioramento, con ampie schiarite e temperature che raggiungeranno i 24,8°C. Tuttavia, nel corso della sera, ci sarà un ritorno di nubi e possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cormano vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si avanza verso le prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 16,5°C. La mattina inizierà con nubi sparse, e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,6°C entro le 9:00. La brezza sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 4,9 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 24,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura in calo a 20,8°C. La sera porterà con sé un aumento della probabilità di pioggia, con pioggia leggera prevista intorno alle 19:00 e un cielo che rimarrà coperto fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cormano indicano un fine settimana variabile, con possibilità di pioggia e temperature che si manterranno su valori autunnali. Sabato e Domenica potrebbero riservare ulteriori sorprese meteorologiche, con un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando le loro uscite in base alle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 3 % 4.2 NE max 4.8 Grecale 74 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 1 % 5.9 NNO max 7.6 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 6.8 NNO max 11.6 Maestrale 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° Assenti 4.9 NNO max 6.8 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° Assenti 4.2 SSO max 5.3 Libeccio 38 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.2° perc. +23.7° Assenti 7.9 SSE max 7.1 Scirocco 40 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 8.1 ESE max 20.1 Scirocco 58 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 27 % 6.5 ENE max 15.3 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

