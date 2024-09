Meteo Correggio, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio indicano un Giovedì 26 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della giornata si assisterà a un parziale miglioramento con l’alternanza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i 16,3°C e i 19,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica rimarrà stabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si aggirerà intorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15,7°C alle 5:00. L’umidità sarà in aumento, toccando il 79%.

La mattina si aprirà con cieli ancora coperti, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 17,5°C alle 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 18,6°C. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 3,6 km/h e 6,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il suo picco di 19,8°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 80%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno all’11%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C. Alle 19:00, la temperatura sarà di 17,9°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. I venti si faranno più vivaci, raggiungendo velocità di 19,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 4.8 O max 5.1 Ponente 72 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 3 % 3.2 ONO max 3.5 Maestrale 76 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 3 % 3.6 ESE max 5 Scirocco 76 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.8° prob. 4 % 3.9 NE max 4.6 Grecale 74 % 1012 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 8 % 6.5 NNE max 6.6 Grecale 70 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 8 % 5.7 ENE max 6.2 Grecale 68 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 5 % 9.4 E max 15 Levante 79 % 1009 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 8 % 6.9 ESE max 11.2 Scirocco 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:01

