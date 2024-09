Meteo Correggio, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Correggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 78%, e i venti si muoveranno da direzioni variabili, mantenendosi su velocità contenute. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, garantendo una stabilità meteorologica.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature che arriveranno a 20,4°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa diminuirà, con un cielo che si presenterà sereno fino a metà giornata. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 52% intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,5°C e il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 47%, e i venti saranno sempre leggeri, contribuendo a un clima piacevole. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie anche all’assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a cambiare leggermente. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17,4°C entro la mezzanotte. L’umidità risalirà, raggiungendo il 78%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, senza raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una probabilità molto bassa di precipitazioni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle ore serali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo Sabato per godere di una giornata all’aperto, mentre nei giorni successivi si continuerà a monitorare eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 0.7 N max 3.2 Tramontana 78 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.5 O max 2.3 Ponente 84 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 4.8 ONO max 5.7 Maestrale 83 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.5 NE max 4.2 Grecale 63 % 1022 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 6.7 E max 8.6 Levante 49 % 1021 hPa 15 poche nuvole +23.3° perc. +23° Assenti 6.9 E max 8.9 Levante 48 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 4 SSE max 5 Scirocco 64 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 2.7 SSE max 3.6 Scirocco 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:11

