Meteo Correggio, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Correggio indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente instabili, con piogge che accompagneranno la giornata, specialmente nelle prime ore. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11,6°C e i 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida. I venti, moderati e variabili, si faranno sentire, portando un ulteriore elemento di dinamicità al meteo di oggi.

Durante la notte, Correggio sperimenterà piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 91%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 8,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 91% e il 100%. Anche la velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,6 km/h, rendendo l’atmosfera un po’ più frizzante.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 60%. I venti, che soffieranno da est, potrebbero raggiungere velocità di 18,5 km/h, rendendo la situazione più ventilata rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che si presenteranno coperti. Le temperature scenderanno a circa 12,2°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%. I venti si faranno sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h, contribuendo a un’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio indicano un miglioramento a partire dal weekend, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.3° perc. +10.9° 0.68 mm 5.4 NNE max 7.5 Grecale 91 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.73 mm 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 92 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.41 mm 5.1 NNE max 8.2 Grecale 90 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +12.3° perc. +11.7° 0.11 mm 5.6 E max 10.1 Levante 81 % 1011 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.2° prob. 34 % 11.3 E max 13.9 Levante 58 % 1012 hPa 16 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° prob. 34 % 16.6 ESE max 25.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 11.7 SO max 22.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11° Assenti 7.6 OSO max 12.4 Libeccio 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:26

