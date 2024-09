Meteo Cortona, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Cortona si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +8°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di +19,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 8 km/h, e la direzione predominante sarà da Ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 39% e il 81%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno temperature intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con un leggero calo verso le ore 17:00, quando si scenderà a 15,1°C. Anche se le nuvole saranno più presenti, non si prevedono piogge significative. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole si disperderanno parzialmente, e si assisterà a un ritorno di poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un pomeriggio nuvoloso, ma senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, quindi è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.8° perc. +8° Assenti 6.6 NE max 6.1 Grecale 78 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +7.9° Assenti 5.6 NE max 5.1 Grecale 80 % 1023 hPa 7 poche nuvole +12.4° perc. +11.3° Assenti 4.1 ENE max 5.5 Grecale 65 % 1023 hPa 10 poche nuvole +18.7° perc. +17.7° Assenti 1 SE max 1.6 Scirocco 44 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +18.9° Assenti 7.5 O max 9.5 Ponente 39 % 1020 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 3.7 O max 4 Ponente 51 % 1019 hPa 19 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 5.3 NO max 5.7 Maestrale 69 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.3° Assenti 4.4 N max 4.6 Tramontana 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:49

