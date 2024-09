Meteo Cortona, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano un Mercoledì 18 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere durante la notte. Le temperature si manterranno su valori moderati, con minime intorno ai 12°C e massime che raggiungeranno i 17°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,9 km/h.

Durante la notte, Cortona si troverà sotto un cielo coperto, con piogge leggere che si registreranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 12,5°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 91%. Le condizioni di vento saranno moderate, provenienti principalmente da Nord-Est, con una velocità di circa 10 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 12 km/h, con una leggera brezza. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un ritorno a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà intorno al 67%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 31%, ma senza precipitazioni significative. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. Le condizioni di vento si faranno più leggere, con velocità che si attesteranno attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un Mercoledì che si presenterà nuvoloso e con temperature moderate. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 50 % 10.1 NNE max 29.1 Grecale 91 % 1015 hPa 4 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 30 % 9 NNE max 17.2 Grecale 94 % 1015 hPa 7 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° prob. 18 % 11.4 NE max 24.1 Grecale 83 % 1016 hPa 10 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 22 % 11 NE max 23.2 Grecale 78 % 1016 hPa 13 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° prob. 36 % 14.3 NE max 22.8 Grecale 67 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 31 % 12 NE max 26.9 Grecale 74 % 1016 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.9° prob. 4 % 8.6 NE max 11.7 Grecale 93 % 1017 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 19 % 7.6 NE max 8.7 Grecale 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:11

