Meteo Cosenza, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 20°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore del giorno, per poi ridursi nel pomeriggio, favorendo un parziale miglioramento.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita simile. Il vento, proveniente da ovest, avrà una velocità di circa 20,3 km/h, con raffiche che potranno toccare i 38,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,72 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, continuando a presentare pioggia leggera fino alle ore centrali. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 20,1°C entro le 12:00. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra 7,6 km/h e 16,1 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’81%, con una diminuzione della probabilità di pioggia nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, con una copertura nuvolosa che scenderà al 30%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. Il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 12,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, favorendo così momenti di sole.

La sera porterà un ritorno delle nubi, ma senza piogge significative. La temperatura scenderà a 13,4°C, con una percezione di 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 47%. Il vento sarà debole, con velocità attorno ai 4,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e non si prevedono accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere. Domani si prevede una giornata più serena, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.57 mm 24.1 O max 42.2 Ponente 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.72 mm 13.4 O max 30.6 Ponente 84 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.27 mm 7.6 O max 19.8 Ponente 84 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.41 mm 7.9 O max 22.9 Ponente 75 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.19 mm 16.1 O max 25.7 Ponente 61 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20° perc. +19.5° prob. 43 % 12.2 OSO max 17.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.34 mm 1.4 N max 5 Tramontana 81 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +13° prob. 53 % 4.4 E max 4.7 Levante 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:00

