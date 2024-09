Meteo Crema, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si osserverà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C entro mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che toccheranno i 23°C. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, portando a un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si manterrà intorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La situazione non subirà grandi variazioni fino alle prime ore del mattino, quando si passerà a nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente a 14,7°C alle 02:00.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più favorevole. A partire dalle 07:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 20,1°C entro le 09:00. Il cielo rimarrà sereno fino a mezzogiorno, con temperature che toccheranno i 22,7°C alle 12:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, mantenendo temperature attorno ai 23°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un leggero abbassamento della temperatura, che scenderà a 19,4°C entro le 17:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% alle 20:00. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 16°C alle 23:00. La brezza leggera persisterà, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con un inizio promettente, caratterizzato da un clima sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un cambiamento nel corso della sera, con un aumento della copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si assisterà a un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati, rendendo le condizioni meteorologiche favorevoli per attività all’aperto, almeno fino a Domenica.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 76 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 5.9 ENE max 6.2 Grecale 79 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 5.4 ENE max 7.1 Grecale 80 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 4.4 E max 7.3 Levante 61 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 8.8 ESE max 11.3 Scirocco 50 % 1021 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 9.1 ESE max 10.7 Scirocco 50 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.5 SE max 4.8 Scirocco 63 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.7 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:15

