Meteo Crema, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, Crema si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali che lasceranno spazio a condizioni più serene nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera che si protrarrà fino alla mattina, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16,3°C, con una copertura nuvolosa al 100% e piogge moderate che porteranno a 1.54mm di precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 3,8 km/h e 7,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà intorno al 98%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 15,8°C a 21,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 95%. Tuttavia, già a partire dalle ore 12:00, si inizierà a notare un lieve miglioramento, con il cielo che passerà da nuvoloso a parzialmente coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno un picco di 22,5°C alle ore 14:00, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 68%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 6,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il clima si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature scenderanno a 17,8°C alle ore 19:00, con un cielo che diventerà sereno. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno all’82%, ma senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e sereno, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.3° perc. +16.6° 1.54 mm 3.8 ONO max 5.4 Maestrale 98 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.38 mm 6.9 OSO max 8.5 Libeccio 98 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.16 mm 2.2 S max 3 Ostro 97 % 1006 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 50 % 4.9 ENE max 6.7 Grecale 88 % 1008 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 45 % 5.7 NE max 6.8 Grecale 75 % 1007 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 36 % 6.2 NE max 8.5 Grecale 69 % 1006 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 32 % 6.2 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1006 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° prob. 29 % 6.4 SE max 14 Scirocco 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:03

