Meteo Crema, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 10,9°C, con una temperatura percepita di 10,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 6,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. La probabilità di precipitazioni sarà del 42%, ma non si registreranno piogge. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 17,6°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, con un’umidità che scenderà fino al 51%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga grigio.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno un massimo di 19°C alle ore 14:00, mantenendo un cielo coperto. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 3-7 km/h, con direzione variabile. L’umidità si attesterà intorno al 46%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente. Sarà un pomeriggio fresco, ideale per passeggiate, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 10,4°C alle ore 23:00. Il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa dell’89%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, rendendo la serata fresca e ventilata. L’umidità aumenterà fino al 61%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata tranquilla, perfetta per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 10,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,6 km/h, con raffiche fino a 17,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 91%, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 19,8°C entro le ore 12:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra 10 e 15 km/h. L’umidità scenderà progressivamente fino al 41%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente. Sarà una mattinata fresca, ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga nuvoloso.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno un massimo di 20,8°C alle ore 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 39%, e non si prevedono precipitazioni. Sarà un pomeriggio ideale per godersi il sole, anche se il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso.

Nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 11,6°C alle ore 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h, rendendo la serata fresca e piacevole. L’umidità aumenterà fino al 63%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata tranquilla, perfetta per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 11,2°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4 km/h, con direzione variabile. La copertura nuvolosa sarà del 76%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte serena e tranquilla.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a 19,6°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità scenderà fino al 47%, mentre non si prevedono piogge. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, con un clima piacevole e soleggiato.

Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno un massimo di 20,7°C alle ore 15:00, mantenendo un cielo sereno. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 2-4 km/h, rendendo l’atmosfera calda e confortevole. L’umidità si attesterà intorno al 46%, e non si prevedono precipitazioni. Sarà un pomeriggio perfetto per godersi il sole e le attività all’aperto.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 12,2°C alle ore 23:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 9 km/h, rendendo la serata fresca e piacevole. L’umidità aumenterà fino al 79%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto, godendo della tranquillità del fine settimana.

In conclusione, il fine settimana a Crema si preannuncia variabile, con un Venerdì nuvoloso e fresco, un Sabato che vedrà un miglioramento con nubi sparse e temperature in aumento, e una Domenica caratterizzata da un cielo sereno e temperature piacevoli. Sarà un’ottima occasione per approfittare delle belle giornate all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le fresche serate.

