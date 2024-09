Meteo Cremona, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Cremona si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 15,5°C della notte e i 22,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione delle temperature nel corso della sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 90%. La velocità del vento sarà molto contenuta, attorno ai 2,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando intorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, mantenendosi sopra l’87%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 22,9°C, ma il cielo rimarrà coperto per tutto il periodo. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 17%. La situazione del vento rimarrà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature verso la sera.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno fino a 16,5°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e il vento continuerà a essere debole, con velocità attorno ai 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cremona indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili ma fresche. Si consiglia di prepararsi a un inizio di settimana caratterizzato da un clima piuttosto umido e nuvoloso, con possibilità di schiarite solo in seguito.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 2.3 ENE max 2.7 Grecale 78 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 1.2 E max 2 Levante 82 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 2.8 NO max 3 Maestrale 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 2.5 NO max 2.6 Maestrale 65 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 3.1 E max 3.5 Levante 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 15 % 3.9 SE max 3.3 Scirocco 53 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° prob. 11 % 3.8 SE max 4.1 Scirocco 66 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2 SE max 4.2 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:12

