Meteo Cremona, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Cremona si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, specialmente nelle ore pomeridiane, con un cielo che passerà da parzialmente nuvoloso a completamente coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo sereno che si trasformerà in una condizione di nubi sparse. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un mattino caratterizzato da temperature in aumento, che raggiungeranno i 16°C entro le ore 08:00. Le nuvole saranno presenti, ma non impediranno completamente l’ingresso della luce solare.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20°C, ma il cielo si presenterà quasi completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi gli abitanti di Cremona potranno godere di una giornata senza pioggia, nonostante il cielo grigio.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, creando una sensazione di freschezza. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cremona indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la sensazione di umidità potrebbe persistere. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima autunnale, con temperature che tenderanno a scendere ulteriormente nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 10.1 E max 17.1 Levante 80 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 5.9 E max 6.9 Levante 74 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +11.1° Assenti 4.4 ENE max 4.8 Grecale 72 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 8.3 ENE max 12.1 Grecale 53 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 6.3 E max 8.3 Levante 52 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° Assenti 5.2 ESE max 5.9 Scirocco 51 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 3.1 SSE max 3.6 Scirocco 69 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.3 SSE max 3 Scirocco 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:23

