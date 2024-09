Meteo Cremona, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattina, quando si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C, subiranno un incremento significativo, raggiungendo i 23°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 19,4 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,6°C, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’83%. La mattina vedrà un miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno circa 19°C e una copertura nuvolosa del 29%. La ventilazione sarà leggera, con velocità attorno ai 6,7 km/h.

Il pomeriggio si prevede sereno, con temperature che toccheranno i 23,9°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino all’8%. La ventilazione aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 1-2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 16°C alle 20:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 9 e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.2° perc. +15° prob. 4 % 4.9 NNE max 6.8 Grecale 85 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 7.3 ONO max 8 Maestrale 83 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 8.8 ONO max 13.3 Maestrale 81 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.3° Assenti 5.9 ONO max 5.9 Maestrale 63 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.7° perc. +23.4° Assenti 5.5 ESE max 10.7 Scirocco 48 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 13 ESE max 19.4 Scirocco 52 % 1019 hPa 18 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° prob. 2 % 10.5 ESE max 12.8 Scirocco 70 % 1021 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 8.2 E max 9.9 Levante 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.