Meteo Cremona, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Cremona si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +17,3°C e +26,3°C. L’umidità sarà elevata durante la notte e al mattino, attorno al 97%, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata fino al 54% nel pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011-1016hPa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +17°C. L’umidità sarà alta, intorno al 97%, con venti leggeri provenienti da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a +22,6°C. L’umidità si attesterà intorno al 79%, con venti provenienti da Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite con temperature che raggiungeranno i +26,3°C. L’umidità diminuirà al 54%, con venti leggeri da Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature intorno ai +19°C. L’umidità si manterrà intorno all’84%, con venti leggeri provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, per Venerdì 6 Settembre a Cremona si prevedono condizioni meteo abbastanza stabili, con un leggero miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento, vista la variazione termica prevista.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 67 % 5 ENE max 5.7 Grecale 97 % 1011 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +17.8° Assenti 0.9 SO max 3 Libeccio 95 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.5° Assenti 4.4 ONO max 6.4 Maestrale 93 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 6.7 O max 6.5 Ponente 79 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 6.2 NO max 6.5 Maestrale 60 % 1013 hPa 15 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 8 % 5.9 NO max 5.5 Maestrale 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 8 % 5.1 NO max 6 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 poche nuvole +20° perc. +20.1° Assenti 4.8 NNO max 6.4 Maestrale 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.