Meteo Cremona, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

Le previsioni meteo per Cremona indicano cielo coperto nella notte di Venerdì con possibilità di piogge nel pomeriggio. Sabato si prevede cielo sereno e caldo, ottimo per attività all’aperto. Domenica, invece, sarà una giornata variabile con possibili precipitazioni. Le temperature saranno gradevoli, consentendo di godersi il weekend in città.

Venerdì 6 Settembre

Notte: Durante la notte a Cremona il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,8°C, con una temperatura percepita di +17°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà al 94% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina le nubi saranno sparse con una copertura del 76%. Le temperature saliranno fino a +20°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento sarà a 6,3km/h da Nord Ovest, con raffiche leggere fino a 7,3km/h. Possibilità di piogge con una probabilità del 2%. L’umidità sarà all’82% e la pressione a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno ancora sparse con una copertura del 49%. Le temperature massime arriveranno a +25,6°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h provenendo da Ovest. Possibilità di piogge con una probabilità del 23%. L’umidità sarà al 57% e la pressione a 1013hPa.

Sera: In serata il cielo si presenterà con poche nuvole coprendo il 13% del cielo. Le temperature saranno intorno ai +21,4°C, con una percezione stabile. Il vento sarà a 6,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà al 72% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Notte: Durante la notte a Cremona il cielo sarà sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una temperatura percepita di +19,1°C. Il vento soffierà a 3,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà all’83% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà leggero a 5km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà al 69% e la pressione a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime arriveranno a +28°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà leggero a 2,9km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità sarà al 50% e la pressione a 1015hPa.

Sera: In serata il cielo si presenterà sereno coprendo lo 0% del cielo. Le temperature saranno intorno ai +21,7°C, con una percezione stabile. Il vento sarà a 2,7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà al 68% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Notte: Durante la notte a Cremona il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, con una temperatura percepita di +20,1°C. Il vento soffierà a 3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 75% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +24,6°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà leggero a 3km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 63% e la pressione a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime arriveranno a +28,6°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero a 2,4km/h provenendo da Sud Est. L’umidità sarà al 47% e la pressione a 1015hPa.

Sera: In serata il cielo si presenterà sereno coprendo lo 0% del cielo. Le temperature saranno intorno ai +21,7°C, con una percezione stabile. Il vento sarà a 2,7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà al 68% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Cremona, si prevede un sabato soleggiato e caldo, ideale per attività all’aperto. Domenica, invece, si prospetta una giornata variabile con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Sia sabato che domenica le temperature saranno gradevoli, consentendo di godersi il weekend in città.

