Meteo Crotone, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Crotone di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,6°C della notte e i 29,5°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 39,2 km/h. L’umidità sarà contenuta, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, Crotone vivrà un clima sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 8,6 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28,9°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera, proveniente principalmente da Sud, avrà una velocità di circa 30,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 29,5°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 31,8 km/h e raffiche fino a 38,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature scenderanno a 23,1°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà moderata. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità di circa 24,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente stabile, con temperature gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi si manterrà un andamento simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 30°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° prob. 8 % 8.9 O max 9.6 Ponente 59 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 8.6 O max 8.8 Ponente 55 % 1009 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +23.8° prob. 3 % 6.2 OSO max 6.3 Libeccio 52 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 13.2 SSO max 16.7 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.9° perc. +30° Assenti 30.8 S max 34.4 Ostro 53 % 1008 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +30.1° Assenti 23.9 SO max 39.2 Libeccio 50 % 1007 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 23.6 OSO max 29.4 Libeccio 63 % 1008 hPa 21 poche nuvole +23.7° perc. +23.7° Assenti 18.4 OSO max 20.8 Libeccio 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:00

