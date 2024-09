Meteo Crotone, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un incremento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,2°C e i 23°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La mattina continuerà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,4°C entro le 8:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura di 22,2°C e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 26%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento significativo della nuvolosità, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 21,2°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,46 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,9°C. L’umidità si manterrà alta, superando il 70%, e le piogge potrebbero accumularsi fino a 0,38 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Crotone mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non migliorare immediatamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 9.1 NO max 9.8 Maestrale 55 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 10.9 NNO max 11.9 Maestrale 58 % 1012 hPa 6 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 8.7 NO max 8.5 Maestrale 56 % 1012 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +22.7° prob. 35 % 7.6 ENE max 9.6 Grecale 52 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.5° perc. +21.4° 0.38 mm 9.8 NE max 10.3 Grecale 62 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 78 % 7.6 ENE max 7.4 Grecale 62 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.5° 0.15 mm 5 S max 6.8 Ostro 68 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.15 mm 1.9 SSO max 5.8 Libeccio 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:53

