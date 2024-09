Meteo Crotone, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 18,4°C e i 22°C. La presenza di nuvolosità e pioggia leggera influenzerà le attività all’aperto, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello.

Durante la notte, il meteo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 6% di nubi, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 2%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà leggermente a 20,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 58%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori intorno al 40%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 0,47 mm. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, ma con intensità ridotta, attorno ai 8 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una temperatura che scenderà a 19,1°C. Le piogge continueranno, ma con intensità minore, e la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 31%. La probabilità di pioggia sarà ancora significativa, ma le condizioni tenderanno a stabilizzarsi verso la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Domenica, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

