Meteo Crotone, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Crotone per Venerdì 6 Settembre prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C con una percezione di caldo che potrà arrivare fino ai +32°C. Il vento soffierà da Est a una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che potrà variare tra il 12% e il 15%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Est, con raffiche fino a 20 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 42%, con nubi sparse che potranno coprire il cielo. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +27°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Ovest con una velocità tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Crotone indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con cielo sereno al mattino, poche nuvole nel pomeriggio e una leggera copertura nuvolosa serale. Le temperature si manterranno elevate, con punte di caldo durante le ore centrali della giornata. Il vento sarà prevalentemente orientato da Est con intensità moderata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero subire variazioni minime.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.9° perc. +27.9° Assenti 6.1 NO max 7.1 Maestrale 59 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.7 NNO max 6.3 Maestrale 63 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +28.7° Assenti 6.7 NNO max 7.6 Maestrale 61 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +32° Assenti 10.4 E max 13.1 Levante 58 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +32.1° Assenti 22.4 E max 19.4 Levante 62 % 1012 hPa 15 poche nuvole +28.9° perc. +31.5° Assenti 16.1 SE max 16.3 Scirocco 64 % 1012 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +29.1° Assenti 13.1 SSO max 15.4 Libeccio 74 % 1013 hPa 21 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 4 SSO max 7.5 Libeccio 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.