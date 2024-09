Meteo Crotone, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 14% e temperature intorno ai 19,8°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità e piogge leggere a partire dalle 11:00, con temperature massime di 23,5°C. La sera porterà precipitazioni più intense e temperature in calo a 20,2°C. Martedì, le piogge moderate continueranno, con temperature attorno ai 19,3°C e umidità alta. Mercoledì si prevede un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 25,1°C. Giovedì, condizioni favorevoli con cielo sereno e temperature di 25°C.

Lunedì 16 Settembre

Durante la notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 14%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. La temperatura salirà a 19,7°C alle 01:00, e raggiungerà i 22,4°C entro le 08:00. La velocità del vento varierà da 6,9 km/h a 9 km/h, mantenendosi sempre da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 53% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 11:00. La temperatura massima si attesterà intorno ai 23,5°C alle 10:00, per poi scendere a 21,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, e la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 62%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più intense. La temperatura scenderà a 20,2°C alle 20:00, con un’umidità che raggiungerà il 73%. La velocità del vento si ridurrà a 3,5 km/h. Le piogge continueranno fino a tarda notte, con accumuli significativi.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre si presenterà con piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con temperature che varieranno da 19,1°C a 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74%.

Nel pomeriggio, si prevede un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 23,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento varierà tra 5,5 km/h e 10,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 67%.

Nella sera, le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,9 km/h. L’umidità si attesterà al 76%.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre sarà caratterizzata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 96%. La temperatura si attesterà attorno ai 20,6°C, mentre la temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento sarà di circa 6,5 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. La temperatura salirà fino a 24,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, e la velocità del vento varierà tra 6,7 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 25,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la velocità del vento aumenterà fino a 13,9 km/h. L’umidità si manterrà al 59%.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che scenderanno a 21,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 13,6 km/h. L’umidità si manterrà al 58%.

Giovedì 19 Settembre

La notte di Giovedì 19 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa al 1%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,6°C, mentre la temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 55%, e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e la velocità del vento varierà tra 8,8 km/h e 10,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo ancora sereno, con temperature che raggiungeranno i 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 4%, e la velocità del vento aumenterà fino a 19,2 km/h. L’umidità si manterrà al 60%.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che scenderanno a 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 13,8 km/h. L’umidità si manterrà al 56%.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da piogge e nuvolosità, con un miglioramento atteso a partire da Mercoledì, quando le condizioni meteo diventeranno più stabili e soleggiate. Giovedì si prevede un cielo sereno e temperature gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Si consiglia di monitorare le condizioni meteo, specialmente nei primi giorni della settimana, per eventuali cambiamenti significativi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.