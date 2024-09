Meteo Cuneo, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la città sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si manterranno intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 12,6°C alle 07:00 e raggiungeranno un massimo di 17,8°C intorno alle 11:00. La presenza di nubi sparse potrebbe dare un leggero sollievo, ma le probabilità di pioggia rimarranno elevate. La velocità del vento si manterrà tra i 4,4 km/h e i 9,2 km/h, mentre l’umidità scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più critica, con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno notevolmente, passando da 15,2°C alle 13:00 a un minimo di 10,6°C alle 18:00. La pioggia sarà accompagnata da venti più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 94%, rendendo l’aria piuttosto umida e scomoda.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%. Il cielo sarà nuovamente coperto, e le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cuneo non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibilità di pioggia e temperature che si manterranno fresche. È consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con attenzione alle possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +10.3° perc. +9.7° 0.15 mm 6.9 O max 12.8 Ponente 89 % 1022 hPa 3 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 38 % 5 OSO max 11.3 Libeccio 87 % 1021 hPa 6 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 26 % 6.7 OSO max 11.1 Libeccio 85 % 1021 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.8 N max 10.2 Tramontana 60 % 1020 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° prob. 2 % 10.8 NE max 16.4 Grecale 52 % 1020 hPa 15 pioggia moderata +11° perc. +10.6° 1.92 mm 10.5 OSO max 20.6 Libeccio 95 % 1022 hPa 18 pioggia moderata +11° perc. +10.6° 1.05 mm 10.4 O max 24.2 Ponente 91 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +10.5° perc. +9.9° 0.15 mm 10.4 OSO max 18.6 Libeccio 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:29

