Meteo Dalmine, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Dalmine per Domenica 15 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con il cielo che si manterrà sereno per gran parte della giornata, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri e le temperature percepite si avvicineranno ai valori reali, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,4°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa sarà alta, ma si ridurrà nel corso delle ore. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 7,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata soleggiata. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 3,6 km/h e 7 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo valori intorno al 42%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C, mantenendo un clima piacevole. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 41%. I venti saranno sempre leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12,5°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo una visibilità ottimale. I venti si faranno più freschi, con velocità che potranno raggiungere i 8,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e un lieve abbassamento delle temperature. Tuttavia, il clima rimarrà complessivamente stabile e piacevole, rendendo le prossime giornate favorevoli per godere delle ultime belle giornate di settembre.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 7.9 NNE max 8.8 Grecale 58 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 5.4 NNO max 6.3 Maestrale 60 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 5.4 NNO max 6.9 Maestrale 65 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +17.1° Assenti 5.8 SO max 6.2 Libeccio 48 % 1013 hPa 12 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 6.6 SSO max 5.8 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 5.7 SSO max 5.8 Libeccio 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 3.8 N max 5.9 Tramontana 65 % 1012 hPa 21 poche nuvole +13.3° perc. +12.1° Assenti 8.8 NE max 12.3 Grecale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.