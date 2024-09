Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 12,5°C e 12,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,6°C, con una leggera diminuzione verso la sera. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno notare alcune nubi sparse. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a 1,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 19,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, e la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 18°C. Le condizioni meteo non subiranno variazioni drastiche, e si continuerà a registrare un’alta umidità. Pertanto, è consigliabile prepararsi per una settimana con cieli coperti e temperature moderate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.7° Assenti 12.6 N max 15.9 Tramontana 57 % 1013 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.3° Assenti 10.9 N max 13.8 Tramontana 57 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° Assenti 10.3 NNO max 15.6 Maestrale 60 % 1012 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15° Assenti 8 NNO max 12.7 Maestrale 52 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17° Assenti 10.6 N max 15 Tramontana 49 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +17.7° Assenti 3.8 SSO max 4.6 Libeccio 46 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° Assenti 4.2 NNE max 5.5 Grecale 60 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 19.2 NE max 24.5 Grecale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.