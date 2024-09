Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai 17,9°C. La mattina porterà pioggia leggera e un aumento della temperatura fino a 22,5°C. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con nubi sparse e una massima di 24,4°C. La sera si prevede un cielo sereno, con temperature in calo fino a 17,2°C. Sabato, cielo sereno inizialmente, ma con arrivo di pioggia leggera in mattinata e temperature che scenderanno a 15,2°C nel pomeriggio. Domenica, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature attorno ai 18,6°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 18,1°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 17,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,55 mm di pioggia. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera e una temperatura che salirà fino a 22,5°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 71% e il 78%. La velocità del vento varierà da 2 km/h a 5,8 km/h, con direzione prevalentemente Sud Est. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,13 mm a 10:00 e 0,31 mm a 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un passaggio a nubi sparse e una temperatura massima di 24,4°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h alle 15:00, e la copertura nuvolosa scenderà al 61%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli di 0,11 mm. L’umidità si attesterà intorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 18,6°C alle 19:00 e continueranno a calare fino a 17,2°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà a 3,1 km/h e la pressione atmosferica salirà a 1007 hPa. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3 km/h, e la copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 6%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

Durante la mattina, le condizioni meteo cambieranno rapidamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 06:00. La temperatura si manterrà intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 65%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,5 km/h alle 07:00. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che raggiungeranno 0,87 mm entro le 08:00. L’umidità si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera e temperature che scenderanno fino a 15,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 95%, e la velocità del vento varierà tra 18,3 km/h e 27,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di 1,3 mm alle 11:00 e 1 mm alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nella sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 14,5°C alle 20:00 e continueranno a calare fino a 13,3°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,3 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 72%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 20%, e la velocità del vento raggiungerà i 7,2 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,11 mm. L’umidità si attesterà attorno al 74%.

Durante la mattina, il tempo si presenterà cielo coperto con temperature che saliranno fino a 17,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 18,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,5 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 13,6°C alle 21:00 e continueranno a calare fino a 13,3°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,8 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Conclusioni

Il fine settimana a Desenzano del Garda si presenterà variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e temperature in aumento, seguito da un Sabato instabile con piogge intermittenti e un miglioramento previsto per la Domenica, quando si assisterà a un ritorno del sole e a temperature più fresche. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteo variabili e di tenere a mente le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

