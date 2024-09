Meteo Desio, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a condizioni di cielo completamente nuvoloso. Le temperature varieranno da un minimo di 16,3°C a un massimo di 22,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di circa 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’82%, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle prime luci dell’alba. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,3°C alle 02:00.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 24% alle 08:00 e il 22% alle 09:00. Tuttavia, la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 48%. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 20,4°C alle 17:00.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 22 Settembre a Desio suggeriscono una giornata variabile, con un inizio promettente al mattino, seguito da un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 5.3 N max 6.5 Tramontana 71 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.7 N max 4.8 Tramontana 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 1.9 N max 4.4 Tramontana 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.3° perc. +20° Assenti 3.2 S max 1.8 Ostro 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 4.9 S max 4.2 Ostro 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22° Assenti 6.2 SSE max 4.7 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.7 SE max 4.2 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.