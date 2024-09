Meteo Desio, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Desio si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli più coperti nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 44%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 11,6°C alle 05:00.

La mattina di Mercoledì si preannuncia serena, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità, invece, inizierà a scendere, attestandosi attorno al 42%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Le nubi sparse aumenteranno, portando la copertura nuvolosa a un 84% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 17,8°C alle 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 62%.

La sera porterà cieli coperti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,4°C e l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la situazione meteorologica relativamente stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio indicano una giornata di Mercoledì 18 Settembre caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un calo previsto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° Assenti 7.9 NNO max 12.8 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 7.2 NNO max 9.6 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 5 N max 6.1 Tramontana 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 2.9 S max 1.9 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 5.1 SSE max 4.5 Scirocco 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 8.9 SSE max 7.5 Scirocco 47 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +16.6° Assenti 3.1 NNO max 4.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 4.6 NNO max 6.3 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

