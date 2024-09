Meteo Eboli, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Eboli si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si manterrà tale per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con una minima di 17,3°C durante la notte e una massima di circa 25,7°C nella mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che varieranno tra 17°C e 17,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 6,9 km/h e gli 8,2 km/h, proveniente principalmente da est-nord est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un cielo che passerà da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,8°C alle 07:00 e toccando i 25,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 51%, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura massima di 24,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà, toccando il 68%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 7,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 18,9°C alle 18:00 a 17,6°C alle 23:00. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza aumenterà grazie alla diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 8.2 ENE max 8.4 Grecale 81 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 6.9 ENE max 7.4 Grecale 80 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.4 ENE max 6.8 Grecale 73 % 1019 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25° Assenti 5.5 OSO max 4.2 Libeccio 48 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 10 OSO max 7.4 Libeccio 51 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 7.7 OSO max 6.6 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 1.8 ENE max 3.6 Grecale 84 % 1018 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +18.1° Assenti 5.5 ENE max 5.3 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:52

