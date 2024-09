Meteo Eboli, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Eboli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e un’umidità che si manterrà attorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con velocità di circa 6,8 km/h. Questo clima mite favorirà un riposo tranquillo e senza particolari disagi.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della mattinata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà la luminosità del sole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 43%. I venti, sempre leggeri, varieranno da Est a Sud-Ovest, mantenendo una brezza piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità salirà fino all’87%, ma non ci saranno condizioni di disagio. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1015 hPa, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo sereno. Non si prevedono variazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere del bel tempo. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste giornate serene e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.8 ENE max 7.3 Grecale 74 % 1019 hPa 3 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 6.8 ENE max 7 Grecale 72 % 1018 hPa 6 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 5.3 ENE max 6.4 Grecale 65 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 6 SO max 4.6 Libeccio 43 % 1017 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 11.6 OSO max 9.8 Libeccio 46 % 1016 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 8.9 SO max 7.5 Libeccio 58 % 1015 hPa 18 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 0.1 SSE max 2.5 Scirocco 85 % 1016 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 4.1 ESE max 6 Scirocco 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

