Meteo Empoli, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Empoli indicano un Giovedì 12 Settembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il fenomeno pluviometrico continuerà, accompagnato da un aumento della temperatura. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature in calo. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, Empoli sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h proveniente da Sud, aumentando leggermente nel corso delle ore. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 0,71 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. La temperatura salirà fino a 22°C alle 10:00, mentre la temperatura percepita si manterrà attorno ai 21,8°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 31,9 km/h alle 12:00, con raffiche che potrebbero superare i 49 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con una copertura nuvolosa sempre al 100%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge si faranno meno intense. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori che varieranno tra i 26 km/h e i 31 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1004 hPa, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 54%.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento fresco, con velocità che si attesteranno attorno ai 18 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni totali della giornata potrebbero raggiungere i 3 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano una continuazione di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori precipitazioni nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’instabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.69 mm 7.9 SSE max 13.7 Scirocco 92 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +18.7° perc. +18.9° 1.18 mm 17 SO max 44.2 Libeccio 88 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.18 mm 24.6 SO max 47 Libeccio 74 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +22° perc. +21.8° 0.18 mm 28.7 OSO max 46.9 Libeccio 62 % 1005 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° prob. 3 % 30.8 SO max 49.6 Libeccio 52 % 1004 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° prob. 9 % 27.8 SO max 46.7 Libeccio 55 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 46 % 24.7 OSO max 41.6 Libeccio 63 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.52 mm 9.5 OSO max 24.2 Libeccio 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:27

